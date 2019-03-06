Премьер-министр России Дмитрий Медведев не стал комментировать арест основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, поскольку считает это компетенцией суда.

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — то, конечно, компетенция уголовного суда», — ответил председатель правительства РФ на вопрос о последствиях ареста Калви на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Глава российского Кабмина напомнил, что «не так давно крупного менеджера китайской компании тоже взяли и неожиданно арестовали, все были в шоке, потом приняли иные решения». «О чем это говорит? Только о том, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе тех материалов, которые подготовлены следствием. Видимо, в нынешней ситуации у него были такие материалы», — считает Медведев. Он признался, что не знает, что будет дальше: «Суд должен будет, естественно, собираться, заслушивать доводы обвинения. Если он будет признавать их достаточными, он будет сохранять арест. Если он не будет признавать их достаточными, то он может избрать иную меру пресечения». «Но это всецело компетенция суда», — объяснил премьер-министр отказ от других комментариев по делу Калви.