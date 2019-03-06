Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает преждевременными и пока лишенными смысла рассуждения о том, как могла бы называться валюта Союзного государства РФ и Белоруссии. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта [Союзного государства], пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать», — подчеркнул Медведев.