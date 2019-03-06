СКБ-Банк предлагает в рамках тарифного плана «Универсальный» оформить карту категории Mastercard Unembossed Instant Issue. Плата за выпуск и обслуживание не взимается.

Предусмотрена бонусная программа, в рамках которой за безналичную оплату товаров и услуг начисляются баллы:

• 150 приветственных баллов;

• 5% при оплате в категориях «супермаркеты», «рестораны и кафе», в том числе в сети Интернет;

• 10% при оплате в категориях «АЗС», «авиа и ж/д билеты», в том числе в сети Интернет;

• 3% при совершении операций в разделе ДБО «Оплата услуг»;

• 150 баллов при открытии вклада.

В дальнейшем баллами можно компенсировать покупки, совершенные в предыдущем месяце, в сумме от 1 тыс. рублей по курсу 1 балл = 1 рубль. Максимальное количество баллов в месяц — 5 тыс. Срок их действия — 12 месяцев.

По карте начисляются проценты при условии совершения операций по оплате товаров на сумму не менее 5 тыс. рублей в месяц. На остаток от 30 тыс. до 299 999,99 рубля — 6% годовых, от 300 тыс. рублей и более — 4% годовых, проценты не начисляются до 29 999,99 рубля.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров не взимается. В кассах кредитной организации и Газэнергобанка составляет 0,1% (минимум 50 рублей). Плата за первые две операции снятия в сторонних банкоматах отсутствует, далее 1% (минимум 150 рублей). В ПВН других кредитных организаций — 1% (минимум 150 рублей).

«Данная карта интересна наличием бонусной программы, баллы начисляются в популярных категориях торговых точек. Кроме того, преимуществами продукта являются бесплатное обслуживание карты и начисление процентов на остаток собственных средств», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.