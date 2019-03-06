Организационный комитет Международного финансового конгресса объявил его главную тему: «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости».

Международный финансовый конгресс состоится 3—5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Говоря о теме этого года, председатель Программного комитета МФК, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева отметила: «Изменения в финансовой сфере происходят все быстрее: рост глобальной неопределенности и реакция на эти события со стороны монетарной политики центральных банков, изменение бизнес-моделей традиционных финансовых посредников и рост финтех-индустрии — требуют осмысления со стороны и самих участников рынка, и регуляторов. На конгрессе мы планируем обсудить с представителями финансового сектора, российскими и международными экспертами, как сохранить устойчивость в финансовой системе в современных условиях, что может сделать и бизнес, и регулятор для того, чтобы финансовый сектор был эффективен и отвечал потребностям экономики».

Пленарная дискуссия первого дня конгресса будет посвящена ситуации на глобальных финансовых рынках и ее влиянию на политику центральных банков. В рамках пленарной сессии второго дня регулятор и участники рынка обсудят вопросы реализации основных направлений развития финансового рынка на 2019—2021 годы.

В программе конгресса будет выделено несколько тематических направлений: денежно-кредитная политика и макроэкономика, банки, страхование, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, микрофинансирование.

Ряд сессий будет посвящен общим для различных секторов финансового рынка темам. Среди них — цифровая трансформация и киберриски в финансовой сфере, формирование института финансового омбудсмена и поведенческого надзора, развитие кадрового потенциала финансового сектора и другие.

Полный список предварительных тем деловой программы МФК-2019 представлен на сайте конгресса .