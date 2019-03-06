• Общий объем сбережений россиян достиг 33,6 трлн рублей, за прошлый год они собрали 3 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата. Это на 9,4% больше, чем в 2017-м. Причем традиционно большую часть денег граждане предпочли хранить на банковских вкладах — 22,3 трлн рублей. В наличных россияне держат только 6,2 трлн рублей, а в ценных бумагах — 5 трлн. Однако темпы прироста сбережений в 2018 году по сравнению с предыдущим годом замедлились (в 2017-м накопления россиян выросли на 12,4%), что было вызвано снижением ставок по вкладам.

• Депутаты Госдумы впервые прервали правительственный час — они остались недовольны выступлением главы Минэкономразвития Максима Орешкина и приняли решение перенести доклад министра. Орешкин выступал в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. Решение о переносе правительственного часа было принято по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина, который объяснил это неподготовленностью министра. В Кремле сложившуюся ситуацию назвали частью рабочего процесса. Сам Орешкин подчеркнул, что согласен со спикером Госдумы в том, что повестку правительственного часа надо расширять, а также признал, что не был «детально подготовлен» к обсуждению «общеправительственной повестки». По данным СМИ, министр еще в декабре написал письмо Володину, в котором просил скорректировать тему правительственного часа и исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства.

• Лидер российской пенсионной отрасли — НПФ Сбербанка впервые за десять лет столкнулся с оттоком клиентов, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России об итогах кампании по переводу пенсионных накоплений 2018 года. Из поданных более чем 2 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений было удовлетворено 1,6 млн. Таким образом, доля одобренных заявлений находилась на уровне переходной кампании 2017 года (78%), но их число было в три раза меньше в абсолютном выражении (4,9 млн заявлений). НПФ Сбербанка утратил лидерские позиции по нескольким причинам, полагают эксперты. Почти весь 2018 год фонд не использовал сеть материнского банка для привлечения новых клиентов в связи с техническими сложностями настройки электронной подачи заявлений в ПФР. Кроме того, после ухода из фонда в мае прошлого года его многолетнего гендиректора Галины Морозовой фонд до сих пор не может определиться с ее заменой. Впрочем, эксперты указывают на высокую лояльность граждан, формирующих свою пенсию в НПФ Сбербанка.

• Чтобы избежать потери сбережений при крахе банка, не следует делать вклады в тех кредитных организациях, которые мелькают в негативных новостях, а также в тех, которые завлекают клиентов высокими процентными ставками по вкладам. Об этом рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Кроме того, по его словам, в зоне риска находятся банки с распыленной структурой собственности, исторически слабой операционной эффективностью и непонятной бизнес-моделью, доминированием «длинных» кредитов в активах или чрезмерной концентрацией кредитного портфеля, высокой зависимостью от вкладов населения, ставки по которым выше средних по рынку.

