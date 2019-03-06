Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,13% и составил 2 494,04 пункта. Индекс РТС вырос на 0,96%, до отметки 1 191,51.

Бумаги Сбербанка поднялись на 1,03%, «Газпрома» — на 0,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,61%, «АЛРОСы» — на 0,37%, Московской биржи — на 1,32%.



«Российский фондовый рынок в среду оживился после полудня и начал как-то стихийно покупать. Все это происходит на довольно нейтральном внешнем фоне и спорных внутренних новостях. Такое ощущение, что рынок решил двинуться хоть куда-то, но зачем, не решил. Индекс Мосбиржи поднялся к верхней границе торгового диапазона 2 450—2 500 пунктов, но пробой вряд ли будет сейчас. Индекс РТС повысился к 1 193 пунктам, но и здесь рост не выглядит обоснованным», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.