Бизнес-вечеринка Admitad Lounge , на которой соберутся специалисты digital- и affiliate-сферы, а также все, кто интересуется CPA-маркетингом и планирует весело провести время, состоится 29 марта 2019 года.

Гостей мероприятия ждет развлекательная программа, бар с коктейлями, лучшие кальяны, фуршет и многое другое. Цель Admitad Lounge — не скучные презентации и доклады, а продуктивный нетворкинг: общение на бизнес-темы в неформальной обстановке, знакомства с будущими партнерами, возможность обменяться опытом и установить контакты с топовыми рекламодателями и веб-мастерами.

В прошлом году мероприятие посетило около 2 тыс. человек, среди которых представители Aviasales, MyTarget, Lamoda, KupiVip, AliExpress, Booking.com, GearBest, Qatar Airways, ASOS, YOOX, SHOPBOP, «Л'Этуаль», МТС, «МегаФон», Delivery Club и другие.

В этом году, как и в 2018-ом, доступны две категории билетов. Ознакомиться и выбрать подходящий для себя вариант можно на сайте .

Подробности: