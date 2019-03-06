Курс доллара впервые с 27 февраля поднимался выше 66 рублей в ходе биржевых торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Евро также завершил основную валютную сессию укреплением.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,9 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,2 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,77—66,04 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,6 рубля, поднявшись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,7 тыс. сделок примерно на 355,3 млн евро по курсам от 74,33 до 74,7 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру плавно подрастает и торгуется по 65,90 рубля, день закончится в пределах 65,7—66,15 рубля. Евро чуть восстановился и торгуется по 74,5 рубля, сессия закроется в коридоре 74,3—74,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.