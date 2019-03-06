В преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, за микрозаймами на приобретение подарков обратилось в 1,8 раза мужчин больше, чем женщин на покупку подарков к 23 февраля. Об этом сообщается в исследовании микрофинансовой компании SmartCredit.

«Максимальный всплеск активности наблюдается 6—7 марта. По данным компании, за указанные дни за микрокредитами обратились 149 300 заемщиков, что в 1,8 раза больше, чем количество женщин, обратившихся в феврале (81 100 дам)», — говорится в сообщении.

Средняя сумма займа у женщин и мужчин схожа: женщины занимали около 11 300 рублей, а мужчины — 11 200 рублей.