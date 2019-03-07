Центральный банк России с 7 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка (регистрационный номер 1398, г. Уфа). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«В деятельности Роскомснаббанк (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. В этой связи Банком России была инициирована внеплановая инспекционная проверка деятельности Роскомснаббанк (ПАО)», — пояснили в ЦБ.



По данному факту регулятор обратился в правоохранительные органы.

Центробанк уточняет, что на балансе Роскомснаббанка образовался значительный объем проблемных активов. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно направлял в ее адрес требования о доформировании резервов на возможные потери.

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении Роскомснаббанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, уточнили в пресс-службе ЦБ.



Роскомснаббанк — участник системы страхования вкладов.

