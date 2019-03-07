Без специальной «визы» пользователи не смогут переводить деньги со счетов в банках РФ в цифровые финансовые активы

Для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Это необходимо для контроля за отмыванием доходов. Такие поправки планируется внести в законопроект «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению в Госдуме, рассказал «Известиям» председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков.

Без специальной «визы» пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы (ЦФА), в частности в криптовалюты, сказал парламентарий. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены, уточнил Аксаков.

Он подчеркнул, что законопроект о ЦФА будет сопряжен с действующим законодательством по противодействию отмыванию доходов. Наказание за нарушение «антиотмывочного» закона может достигать 15 лет лишения свободы. Осуществление трансакций с неидентифицированными участниками будет служить признаком нелегальных схем.

Частные криптоинструменты, не соответствующие российскому законодательству, станут нелегальными, отметил депутат. Проверка будет напоминать листинг ценных бумаг на традиционных биржах, но в упрощенной и незатратной форме, уточнил Аксаков.

Минфин считает целесообразным введение идентификации для пользователей криптовалют. «Данный механизм поможет минимизировать риски противодействия коррупции и отмывания доходов», — заявили изданию в ведомстве.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» был принят в первом чтении в конце мая 2018 года. Второе должно состояться в 2019-м. При этом законопроект прямо устанавливает, что ЦФА не являются законным средством платежа на территории России: единственным платежным средством остается рубль. Также документ предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на фиатные деньги или иностранную валюту. При этом конкретное определение слову «криптовалюта» на законодательном уровне давать не планируется. В документе хотят описать в целом значение цифровых финансовых активов.

Если поправки будут приняты, то они будут стимулировать участников отрасли работать в российской юрисдикции, считает глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Артем Кольцов. Также граждане и компании смогут работать «в белую» и легально выводить деньги. Аналогичная практика уже применяется, например, в Швейцарии, отметил он.