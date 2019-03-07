Две женщины в Москве, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, под предлогом замены денег похитили у пенсионера около 1 млн рублей и документы на квартиру, сообщили в столичном главке МВД.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина 1938 года рождения. По его словам, на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что через некоторое время к нему придут сотрудники фонда и проконсультируют по некоторым вопросам.

«Пришли две неизвестные женщины, также представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Они под предлогом замены денег на новые завладели средствами мужчины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мошенникам удалось похитить 1 тыс. долларов, 9,5 тыс. евро и 270 тыс. рублей, общая сумма похищенного составила более 1 млн рублей. Также пропали документы на квартиру, рассказали в ведомстве.