Юристы российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» изучают возможные правовые действия после заявлений в прессе об отмывании банком денег. Об этом сообщил в четверг бывший основной владелец банка Рубен Варданян в открытом письме на сайте фонда «Инициативы для развития Армении» (IDeA), соучредителем которого он является.

«Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — отметил он. Варданян также подчеркнул, что «на протяжении всей своей истории «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов».



Ранее ряд СМИ опубликовали данные расследования журналистского объединения OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), согласно которому «Тройка Диалог» под руководством Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. По данным СМИ, среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей из ближнего окружения Варданяна. Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, достоверность журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть «Тройки Диалог» смогут оценить профильные ведомства.