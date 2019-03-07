Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,92 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 74,5 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта после некоторого ослабления в среду укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 66,12 доллара.

«Утренний, хотя и умеренный, но все-таки рост нефтяных котировок может сдержать рубль от дальнейшего снижения в начале сегодняшних торгов», — комментирует аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее прогнозу, ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 65,3—66,6 рубля, для европейской валюты — 73,8—75,3 рубля.