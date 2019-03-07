Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 486,84 пункта. Индекс РТС понизился на 0,3% до отметки 1 187,89.

«Российский рынок вчера смог преодолеть негативную тенденцию последних дней, индекс Мосбиржи рывком приблизился к отметке в 2 500 пунктов за счет роста ключевых «фишек». Сегодня ожидаем, что индекс Мосбиржи способен протестировать уровень 2 500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.