Государственная дума в четверг приняла закон об усилении контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Документом предлагалось исключить «иные организации, осуществляющие предоставление займа», из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых можно направить средства маткапитала.

Кроме того, проектом предлагалось включить в число указанных организаций АО «ДОМ.РФ», а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Документом также устанавливалось в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании жилого помещения непригодным для проживания или о признании многоквартирного дома, в котором оно находится, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Проектом уточняется, что территориальный орган Пенсионного фонда РФ в течение месяца уведомляет обладателей сертификата на маткапитал, распорядившихся его средствами в полном объеме, о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки.