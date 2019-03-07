«ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили РБК два источника, знакомые с деталями сделки.

На Первом канале от комментариев отказались. Представитель Абрамовича Джон Манн на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Совладельцем Первого канала российский миллиардер стал в начале 2000-х, выкупив 49% (тогда канал назывался «Общественное российское телевидение» — ОРТ) у Бориса Березовского за 150 млн долларов. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиагруппе (НМГ) за 145 млн долларов. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом прошлого года. Сократить пакет ему пришлось в рамках исполнения российского законодательства, чтобы соответствовать требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации». Незадолго до этого, в мае 2018 года, Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ.

Согласно данным базы СПАРК, на конец 2017 года выручка от продаж Первого канала составляла 31 млрд рублей, чистые убытки компании в этот же период оценивались в 1,56 млрд рублей, кредиторская задолженность — в 12,85 млрд рублей.

Первый канал станет вторым медиапроектом, где партнерами выступают ВТБ и НМГ. Их консорциуму принадлежит 75% «СТС Медиа» (управляет развлекательными каналами СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kid). Еще 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которой также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

Позже в четверг, 7 марта, банк ВТБ официально объявил о сделке по покупке «ВТБ Капиталом» 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ» Абрамовича, уточнив, что, «таким образом, доля, принадлежавшая «ОРТ-КБ», выкуплена полностью». Коммерческая информация об условиях сделки не раскрывается (прим. Банки.ру).

«У группы ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций, мы постоянно изучаем рынок, в том числе медиасегмент, и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. Первый канал имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, чьи слова приводятся в релизе банка.

