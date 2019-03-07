Сургутнефтегазбанк в рамках акции до 31 марта 2019 года предлагает бесплатно оформить «Кредитную карту с грейс-периодом» и карту «СНГБ — Статус с грейс-периодом».



Прочие условия остались без изменений.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами составляет 25% годовых. Кредитный лимит устанавливается в размере до 500 тыс. рублей.

Льготный период до 51 дня распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. Услуга «СМС-информирование» предоставляется бесплатно. По картам имеются программы лояльности.

«При оформлении карты в рамках акции клиенты получат бесплатную кредитную карту на весь срок ее действия — два года», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.