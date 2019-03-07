ЦБ установил официальные курсы валют с 8 марта. Курс доллара повысился на 12,16 копейки, составив 65,9646 рубля (65,843 рубля на 7 марта). Курс евро увеличился на 15,72 копейки до 74,573 рубля (74,4158 рубля на 7 марта).



Рубль просел в среду прежде всего на слабой динамике нефти, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Давление на российскую валюту также оказывало снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне опасений относительно устойчивости роста мировой экономики, замечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

Негатива рублю добавили также заявления помощника американского президента Джона Болтона о том, что США могут ввести санкции против банков из любой страны, которые будут оказывать финансовую поддержку «режиму Мадуро», продолжает Мильчакова.

«Рынок приуныл, однако сегодня утром министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе поездки по странам Персидского залива назвал в интервью подобный подход неприемлемым. Так что рубль может положительно отреагировать на заявление российского министра», — комментирует эксперт.

Кроме того, драйвером укрепления рубля в паре с евро может выступить заседание Европейского центрального банка, назначенное на 15:45 мск, добавляют аналитики Нордеа Банка. «Европейский регулятор с большой вероятностью пересмотрит прогнозы по экономическому росту в ЕС и, возможно, намекнет на новый раунд стимулирующей монетарной политики, что поддержит российскую валюту в паре с евро», — поясняют эксперты.

