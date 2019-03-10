Нижегородский банк «Ассоциация» предлагает открыть сезонный вклад «Весенний».

Срок — 395 дней. При сумме депозита от 30 тыс. рублей процентная ставка составляет 7,8%, от 500 тыс. рублей — 7,9%, от 1 млн 500 тыс. рублей — 8% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке 0,01% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 31 марта.