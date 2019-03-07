Американская компания Facebook планирует развивать в принадлежащей ей одноименной социальной сети и других приложениях функции, позволяющие обмениваться зашифрованными личными сообщениями. Об этом заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Он подчеркнул, что компания намерена принять меры для обеспечения защиты личных данных пользователей. «Верным шагом будет работать в направлении введения сквозного шифрования для всех личных сообщений», — сказал Цукерберг. Он также отметил, что в будущем приложения, предназначенные для обмена информацией, все больше внимания будут уделять шифрованию данных.



Цукерберг также сообщил, что компания не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где с ее точки зрения нарушаются права человека, и готова к блокировке ее сервисов. «Людям следует ожидать, что мы с целью защиты данных от получения к ним ненадлежащего доступа не будем хранить важную информацию в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на личную жизнь и на свободу волеизъявления», — отметил он.

«Существует важное отличие между тем, чтобы предоставлять услуги в стране или хранить в ней данные людей», — указал Цукерберг. Он не привел список государств, где, по его мнению, имеют место случаи нарушения прав человека. «Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах или что мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, — добавил глава Facebook. — Мы готовы к такому размену».

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбора личных данных работающими в Интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов человек, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.