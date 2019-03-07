По итогам 2018 года активы страховой компании «Согласие-Вита» достигли 2,5 млрд рублей, рост составил 111,6%. Чистая прибыль равна 43,3 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Объем страховой премии увеличился в два с половиной раза и составил 3,8 млрд рублей.



Страховые резервы выросли в 2,6 раза — до 1,9 млрд рублей. Рост обусловлен расширением партнерской сети и внедрением новых продуктовых решений.

«За прошедший год мы перестроили компанию: из нишевой, специализирующейся на кредитном страховании жизни, она превратилась в рыночную, с широкой продуктовой линейкой и разветвленной партнерской сетью. Мы будем и далее следовать утвержденной стратегии развития, нацеленной на расширение продуктовой линейки, улучшение качества обслуживания и введение новых технологических сервисов для клиентов», — комментирует генеральный директор СК «Согласие-Вита» Татьяна Ланда.