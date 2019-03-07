Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область действия контрольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации... установленный в части 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, что позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается предусмотреть полномочия Счетной палаты осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.

«Кроме того, учитывая, что объекты государственного финансового контроля определены также в Бюджетном кодексе Российской Федерации и их перечень с учетом вносимых изменений не всегда совпадает с перечнем, установленным в федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации», представляется целесообразным дополнить указанную норму иными объектами контроля, проверка которых будет также осуществляться в пределах компетенции, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации», — говорится в документе.