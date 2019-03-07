На первом месте по популярности у женщин-предпринимателей — профессиональное управление недвижимостью, на втором — грузоперевозки, говорится в исследовании банка «Открытие», в рамках которого была проанализирована деятельность свыше 80 тыс. индивидуальных предпринимателей, 34% из которых составляют женщины.

В сфере управления собственной и арендованной недвижимостью задействовано 5,7% от общего числа предпринимательниц. Также 4,8% от всех женщин-предпринимателей работает в сфере грузоперевозок. Розничная торговля одеждой занимает лишь 3,5% от общего числа частных предпринимательниц. Салоны красоты и парикмахерские — на четвертом месте с долей в 3%.

При этом, согласно данным исследования, каждый десятый предприниматель в стране, занимающийся трудоемкой обработкой металлических изделий, — женщина. Также женщинами являются 11 из 100 индивидуальных предпринимателей в сфере столярных работ. В сфере лесозаготовки доля женщин достигла 23%.

Меньше всего женщины-предприниматели представлены в сегменте ремонта электрического оборудования (3%). Банку удалось обнаружить лишь одну женщину, которая в качестве бизнеса избрала пресноводное рыболовство.

Также в общем числе предпринимателей в сфере фотографии — 41% женщин, 30% дам — среди производителей кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В сфере ремонта обуви и прочих изделий из кожи задействованы 21% дам, бетонных и железобетонных работ — одна женщина из 17 предпринимателей в этом сегменте.