Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции ВТБ, рассчитывая на рост их стоимости после прошлогодней просадки.

«После существенного снижения котировок в прошлом году акции стали интересны ценой, и по ним подтверждается рекомендация «Покупать» с потенциалом роста свыше 32%», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Наталья Малых.

Она указывает, что за год банк заработал 179 млрд рублей, что на 49% больше относительно предыдущего года. Однако рост прибыли был связан со сделкой по продаже «ВТБ Страхования», которая принесла госбанку доход в размере 54 млрд рублей.

В «Финаме» называют эти результаты неоднозначными, отмечая, что ВТБ получил убыток от украинских активов и обесценения инвестиций в «Мосметрострой». При этом комиссии банка сократились на 5,6% на фоне ухудшения результата в подразделении CIB и в розничном бизнесе.

«В инвестиционном профиле группы ВТБ есть потенциальные слабые места: ожидания снижения дивидендов в этом сезоне, неоднозначные результаты по прибыли за четвертый квартал 2018 года, но мы считаем, что эти риски уже отражены в стоимости акций и на текущий момент акции VTBR интересны ценой», — написала в комментарии Малых. Она полагает, что по итогам года банк может выплатить дивиденды в размере 0,00195 рубля на акцию с доходностью 5,4% к текущей стоимости бумаг.