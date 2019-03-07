В преддверии Международного женского дня «Ингосстрах» провел исследование страховых предпочтений женской аудитории и выяснил, каким рискам они уделяют первостепенное значение, чего опасаются, а что считают маловероятным.



Верхнюю строчку рейтинга «женских» страхов занял пожар в квартире или доме. При этом риск «Залив квартиры» располагается в середине рейтинга, уступая дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), а также болезням и травмам. Нижнюю строчку рейтинга занимают «Нападения, уличный бандитизм». Такие события большинство опрошенных женщин сочли маловероятными.

Анализ портфеля «Ингосстраха» по страхованию имущества физических лиц показывает, что женщины активно страхуют имущество (квартиры, дома, дачи). В частности, в Москве доля женщин — страхователей недвижимости достигает 63%, в регионах — 57%. Еще один вид страхования, в котором лидируют представительницы прекрасной половины человечества, — страхование выезжающих за рубеж (ВЗР). В портфеле «Ингосстраха» доля женщин, оформляющих программы страхования ВЗР онлайн, составляет более 56%.

Среди держателей полисов страхования от несчастных случаев доля женской аудитории — 53%. В основном это женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Как правило, они страхуют не только себя, но и других членов семьи (мужа, детей, родителей).

В общем объеме страхователей каско женщины составляют около 40%, по ОСАГО — примерно 30%. Это объясняется тем, что традиционно в стране больше мужчин-автовладельцев. При этом, оформляя полис каско, женщины предпочитают включать дополнительные опции, такие как «Техпомощь на дороге» и «Вызов аварийного комиссара» на место ДТП. Однако с точки зрения убыточности, по статистике «Ингосстраха», женщины со стажем вождения до девяти лет, состоящие в браке и имеющие детей, более аккуратные водители, чем мужчины с аналогичными параметрами. Коэффициент убыточности среди этой группы женской аудитории ниже, чем у мужской. Соответственно, данная группа клиентов может рассчитывать на более привлекательные условия и тарифы по каско.

Как показали результаты исследования, женщины в возрасте 25—45 лет в большей степени предпочитают пользоваться онлайн-сервисами для оформления полисов и общения со страховой компанией. Из всех альтернатив (личный контакт с менеджером в офисе, общение по телефону, встреча с агентом дома, в офисе или на нейтральной территории) представители этой группы чаще всего выбирали вариант «Общение онлайн».