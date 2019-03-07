Сбербанк активно развивает свою экосистему — именно с этим связана регистрация 4 марта 2019 года почти 200 новых доменов, созвучных с названием кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк активно развивает экосистему, цель которой удовлетворять потребности клиентов в финансовых и нефинансовых сервисах. Увеличение продуктовых предложений или перспектива их расширения может потребовать в будущем дополнительных доменов», — говорится в сообщении.

О регистрации новых доменов на своей странице в Facebook ранее сообщил доменный инвестор Павел Гросс. Кроме того, в те же дни ряд доменов, также созвучных с названием банка, были зарегистрированы на частных лиц.

В декабре 2018 года Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии. Тогда также отмечалось, что подобная активность, вероятно, связана с желанием банка развивать свою экосистему.