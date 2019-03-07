Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты. Они предложили распространить финансовый контроль аудиторов на дочерние структуры госкорпораций и публично-правовых компаний и вообще — на любые компании, в которых госкорпорациям и публично-правовым компаниям принадлежит хоть какая-либо доля.

На данный момент в законодательстве сложилась такая ситуация, что сами госкорпорации подпадают под аудит Счетной палаты, а их «дочки» — нет.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного контроля... хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах», — говорится в документе.

Это означает, что аудиту Счетной палаты, в частности, будут подлежать «дочки» таких госкорпораций, как ВЭБ.РФ, «Роскосмос», «Ростех», «Роснано», «Росатом», Агентство по страхованию вкладов, «дочки» публично-правовых компаний, таких как Российский экологический оператор и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, «дочки» государственных компаний (в значении закона о некоммерческих организациях), таких как «Автодор».

В пресс-службе Счетной палаты РБК уточнили, что при реализации законопроекта аудиторы получат возможность оценивать эффективность использования бюджетных средств в организациях вне зависимости от размера доли госкорпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний в их уставном капитале. Таким образом, речь идет не только о дочерних структурах, но и о компаниях, где у госкорпораций нет контролирующей доли.