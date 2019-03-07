Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил свои прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

Европейский регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2019 года до 1,1% с 1,7%, в 2020-м — до 1,6% с 1,7%. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,5%.

ЕЦБ также понизил прогноз инфляции в еврозоне по итогам 2019 года до 1,2% с 1,6%, на 2020-й — до 1,5% с 1,7%, на 2021-й — до 1,6% с 1,8%. Таким образом, регулятор прогнозирует темпы инфляции ниже целевых 2% даже в 2021 году.

Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. И регулятор ожидает, что оставит ее на текущем уровне по крайней мере до конца года.

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях до конца 2019 года.