Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил свои прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2019—2020 годы, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

Европейский регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2019 года до 1,1% с 1,7%, в 2020-м — до 1,6% с 1,7%. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,5%.

ЕЦБ также понизил прогноз инфляции в еврозоне по итогам 2019 года до 1,2% с 1,6%, на 2020-й — до 1,5% с 1,7%, на 2021-й — до 1,6% с 1,8%. Таким образом, регулятор прогнозирует темпы инфляции ниже целевых 2% даже в 2021 году.

Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. И регулятор ожидает, что оставит ее на текущем уровне по крайней мере до конца года.