Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,7% и составил 2 476,64 пункта. Индекс РТС снизился на 1%, до отметки 1 179,58.

Бумаги Сбербанка опустились на 0,51%, «Газпрома» — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,63%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,21%, Московской биржи — на 0,37%.

«Рынок акций России в четверг снижается, несмотря на предыдущие попытки покупать и расти. Индекс Мосбиржи к вечеру сегодняшнего торгового дня находится рядом с 2 488 пунктами, краткосрочный торговый диапазон составляет 2 465—2 495 пунктов. Инвесторы по-прежнему излишне мягко оценивают последовательно ухудшающийся внешний фон, это может позже сыграть с рынком злую шутку. Индекс РТС стабилен возле 1 190 пунктов, выше подняться он не в состоянии, а снижаться как будто и не на чем», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.