Московский городской суд отменил приговор и вернул в прокуратуру дело в отношении братьев Евгения и Дмитрия Попелышей, обвиняемых в кибермошенничестве, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, приговор Савеловского суда столицы, согласно которому каждому из братьев было назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафами в размере 900 тыс. рублей, так и не вступил в законную силу. Также приговор был отменен и в отношении остальных фигурантов дела: первоначально суд первой инстанции приговорил Александра Сарбина, Данила Шарычева и Алексея Вьюкова на сроки от четырех с половиной до шести лет колонии со штрафами до 700 тыс. рублей.

Кроме того, еще один подсудимый был приговорен к трем годам лишения свободы условно и амнистирован.

При этом двоим фигурантам дела в зале суда была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Таким образом, учитывая, что еще двое фигурантов до решения суда апелляционной инстанции также находились под подпиской, в СИЗО остаются только братья Попелыши.

Как пояснила агентству пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, поводом для данного решения послужили многочисленные нарушения формального и процессуального характера.