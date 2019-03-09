Выплата российским мобильным оператором «МТС» 850 млн долларов по мировому соглашению с Министерством юстиции США и биржевым регулятором SEC не приведет к дефициту ликвидности компании, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

«По оценке Fitch Ratings, платеж «Мобильных телесистем» (МТС) в размере 850 млн долларов по урегулированию с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) окажет ограниченное влияние на леверидж МТС… Мы полагаем, что этот платеж не приведет к дефициту ликвидности компании, поскольку у нее достаточно источников ликвидности», — сообщает агентство.

Fitch отмечает, что показатели кредитного плеча МТС после выплаты будут соответствовать текущему уровню рейтинга компании «BB+».

В четверг компания «МТС» заключила соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане в рамках коррупционных сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

«В результате выплаты, которая, как полагает Fitch, будет осуществлена в 2019 году, чистый леверидж по средствам от операций увеличится на 0.3x до 2.5x к концу 2019 года, что значительно ниже порога понижения рейтинга в 3.0x. МТС в III квартале 2018 года уже зарезервировали 56 млрд рублей (около 849 млн долларов), что соответствует объявленному расчетному платежу», — добавляют в агентстве.

Fitch оценивает, что на конец сентября 2018 года компания имела 101 млрд рублей наличных денег и эквивалента денежных средств на своем балансе.