Парламент Никарагуа одобрил предложение правительства о приобретении банка Bancorp, основанного при участии венесуэльского капитала и попавшего под действие санкций США, пишет местная газета Nuevo Diario.

Bancorp был основан в 2015 году как дочерняя организация Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) — совместного предприятия венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и никарагуанской Petroleos de Nicaragua.

В начале февраля Bancorp оказался затронут «венесуэльскими санкциями» США, хотя руководство банка отрицало, что PDVSA и Albanisa входят в состав его акционеров.

Отмечается, что парламент рассмотрел вопрос о национализации банка после экстренного запроса правительства. Сумма выкупа составляет 743 млн кордоб (около 23 млн долларов США). Сделка вызвала критику оппозиции, выступавшей против приобретения банка, «отравленного венесуэльскими деньгами».

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними.