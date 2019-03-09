Американец Диего Касерес приобрел билет, на покупку которого его вдохновило печенье с предсказаниями, и выиграл в лотерею 100 тыс. долларов. Об этом сообщает CNN.

По словам Касереса, они с братом обедали в одном китайском ресторане. Им принесли печенье с предсказаниями, и Касересу попалось предсказание, которое гласило, что этот день будет для него счастливым. Прочитав это, Касерес одолжил у своего брата 10 долларов и купил лотерейный билет, благодаря которому он выиграл крупную сумму.

Как отмечается, Касерес хочет поделиться деньгами с братом. По его словам, он хотел бы съездить с ним на футбольные матчи в Южную Америку и Европу.