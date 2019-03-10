Юристы из британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton, представляющие интересы Рубена Варданяна, потребовали от мальтийского издания The Shift News удалить статью о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог», которая написана на основе материалов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщается на сайте издания.

В письме, которое поступило в редакцию, юристы указывают, что выпущенная 4 марта статья «наносит огромный ущерб» репутации Варданяна (до 2012 года он возглавлял «Тройку»). Если The Shift News не согласится удалить материал, против издания и его редакторов будут поданы иски о клевете.

Юристы в письме указывают, что обвинения, опубликованные в СМИ, касаются «подразделения по управлению частным капиталом группы компаний «Тройка Диалог», которое представляет собой небольшую долю активов компании». Они утверждают, что Варданян никогда не участвовал в деятельности этого управления и не был задействован «в схеме отмывания денег». В The Shift News отметили, что удалять опубликованный материал не собираются.

Юристы «Тройки Диалог» изучают правовые действия по защите репутации банка По словам бывшего основного владельца банка Рубена Варданяна, «Тройка» делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности.

Скандал вокруг «Тройки» возник после того, как в начале марта OCCRP сообщил о созданной компанией сети из более чем 70 офшоров. По данным авторов расследования, с помощью этой системы были выведены около 4,6 млрд долларов, посредниками «Тройки» называют Deutsche Bank, Citigroup Inc. и Raiffeisen Bank.

В пресс-службе Raiffeisen Bank сообщали РБК о начале внутреннего расследования. Акции кредитной организации после публикации OCCRP упали на 10%. Сам Варданян заявил, что материалы журналистского проекта содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел».