Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в национальной и иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3», прогноз — «стабильный».



«Рейтинги Республики Казахстан по-прежнему поддерживаются сильными показателями баланса правительства, обусловленными профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары (соответствующие средства аккумулированы в Национальном фонде Республики Казахстан)», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

По оценкам аналитиков S&P, прогнозируемый значительный объем внешних ликвидных активов, который до 2022 года по-прежнему будет превышать внешний долг, также поддерживает уровень рейтингов страны.

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года фискальные показатели правительства и внешнеэкономические показатели останутся сильными», — также отмечается в пресс-релизе.

Агентство может повысить рейтинги в случае существенного повышения эффективности денежно-кредитной политики, например вследствие значительного укрепления банковской системы, в том числе повышения качества регуляторного надзора и снижения концентрации кредитных портфелей на отдельных заемщиках.