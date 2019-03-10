Дочерняя компания венесуэльской PDVSA в США Citgo рассматривает возможность получения кредита на 1,2 млрд долларов, чтобы спонсировать свои ежедневные операции в Штатах, передает Bloomberg.



По данным агентства, компания, базирующаяся в Хьюстоне, наняла независимый инвестиционный банк Houlihan Lokey, чтобы он помог найти кредиторов.

Ранее Citgo заявила, что приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании. В конце февраля СМИ сообщили, что Citgo Petroleum формально разрывает связи с материнской компанией на фоне санкций США.

Штаты 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 млрд долларов составят потери в поставках нефти.