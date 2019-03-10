Среди пассажиров Boeing 737, потерпевшего крушение в Эфиопии, мог быть россиянин, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко.

«Эта информация проверяется. Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби. Этот гражданин направлялся в Найроби в туристических целях. У него был билет до Найроби на этот рейс», — уточнил собеседник агентства.

Самолет Boeing 737-800 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту вылетел в 8:38 по местному времени (совпадает с мск) в Найроби и потерял связь в 8:44.

Как сообщило агентство Reuters, в авиакатастрофе никто не выжил.