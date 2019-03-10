Трое россиян находились на борту самолета Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили на проходящей в Аддис-Абебе пресс-конференции представители Ethiopian Airlines Group.

Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Как сообщили представители авиакомпании, «погибли 18 граждан Канады, девять — Эфиопии, восемь — Италии, восемь — Китая, восемь — США, семь — Великобритании, семь — Франции, шесть — Египта, пять — Нидерландов, четыре — Новой Зеландии, четыре — Индии, четыре — Словакии, трое — Австрии, трое — Швеции, трое — России, двое — Марокко, двое — Испании, двое — израильтян, один — гражданин Бельгии».

Еще трое пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании.

По информации братиславской газеты Pravda , на борту разбившегося в Эфиопии лайнера находилась семья известного словацкого политика. Издание отмечает, что не будет называть имя политика до появления официальной информации.