Повторное отклонение британским парламентом проекта соглашения об условиях выхода королевства из состава ЕС может остановить Brexit. Об этом в эфире вещательной корпорации ВВС заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Если вы хотите остановить Brexit, то вам нужно сделать всего три вещи: погубить эту сделку, добиться отсрочки (Brexit) и затем провести второй референдум», — сказал он, отметив, что первые два пункта могут быть реализованы в течение оставшегося до Brexit времени, в то время как вопрос организации нового референдума может быть включен в повестку дня благодаря Лейбористской партии. «Мы находимся в очень опасной ситуации», — добавил он.

Хант ответил утвердительно на вопрос, уверен ли он в том, что голосование по сделке о Brexit состоится во вторник (12 марта). По его словам, в случае очередного отклонения парламентом достигнутого с Брюсселем соглашения «последствия для Консервативной партии будут разрушительными».

«Сейчас у нас есть возможность выйти (из ЕС) 29 марта или вскоре после этой даты, и очень важно воспользоваться этой возможностью, потому что ситуация развивается в пользу людей, пытающихся остановить Brexit», — обратился Хант к своим коллегам по Консервативной партии.