Посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, которые находились на борту Boeing 737, потерпевшего крушение в воскресенье.

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter .

Как заявил РИА Новости по телефону заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко, все трое погибших россиян были туристами, а не участниками предстоящей конференции ООН в Найроби.

«Данные пассажиры являются, по нашей информации, обыкновенными туристами, они не имеют отношения к посольству либо к каким-то государственным учреждениям. Все (российские) делегаты, которые приглашены на это мероприятие (ООН), не используют и не использовали «Эфиопские авиалинии», они прилетают другими рейсами», — сказал Кипоренко.



По его словам, у трех российских пассажиров рухнувшего рейса были обычные общегражданские паспорта.

Утром в воскресенье самолет рейса Аддис-Абеба — Найроби авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул у эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Это были граждане 33 стран, в том числе трое россиян, четыре человека имели паспорта ООН. По данным компании, все погибли.