Порядка 21 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на развитие туризма в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019—2021», сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.



«Пока продолжением Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011—2018 годы» можно считать Государственную программу по развитию культуры и туризма. В рамках этой программы предполагается уже сейчас выделение на бюджетный период 2019—2021 годов порядка 21 миллиарда рублей», — сказал представитель ведомства, выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Королев заверил, что в настоящее время полным ходом идет подготовка новой государственной программы конкретно по туризму.