За пять лет все активы БНА должны быть проданы по рыночным ценам

Банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА), присоединил к себе Автовазбанк, ранее входивший в группу Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Ананьевых и вместе с ней оказавшийся на санации в декабре 2017-го. Об этом сообщил РБК президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов. Вместе с Автовазбанком в «Траст» перейдут проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости.

«Значительная часть портфеля так или иначе связана с бывшими собственниками Промсвязьбанка. Точную сумму раскрывать не готовы», — рассказал Соколов. По его словам, «значимая часть» полученных от Автовазбанка активов «находится в дефолте»: заемщики не исполняют свои обязательства перед банком. Но есть и активы, которым можно помочь.

Заемщиками Автовазбанка, например, являются крупная компания «Русская лесная группа» и агрохолдинг «Белая птица», уточнил глава «Траста». Их долги не обслуживаются, ведутся судебные процедуры. В качестве примера жизнеспособного бизнеса, полученного в числе непрофильных активов, Соколов привел ГК «Росскат» — одного из лидеров российского рынка силового кабеля, теперь — дочернюю компанию банка. «Данное предприятие стабильно развивается и обладает значительным потенциалом», — считает он.

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банка «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн рублей. «На сегодняшний день решений о передаче на баланс «Траста» каких-либо других активов принято не было», — уточнил глава банка.

После завершения консолидации активов БНА проработает пять лет — за этот период все активы должны быть проданы по рыночным ценам, заключил Соколов.

Автовазбанк перейдет на баланс Банка непрофильных активов весной 2019 года Вместе с Автовазбанком объем активов Банка непрофильных активов достигнет 2 трлн рублей.

Среди наследия Автовазбанка, которое перешло в «Траст», есть и кредиты из похищенных из ПСБ кредитных досье более чем на 100 млрд рублей, о пропаже которых ЦБ объявил через несколько дней после начала санации банка. Речь идет о 500 кредитных досье по ссудам, которые были выданы связанным с ПСБ компаниям. Впоследствии правоохранительные органы досье нашли. Александр Соколов не уточнил РБК, вся ли сумма кредитов из досье перешла в банк.

Среди дефолтных заемщиков, которые Автовазбанк передал в «Траст», значатся три крупных с совокупным объемом долгов перед банком на 84 млрд рублей.