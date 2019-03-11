Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка перед вкладчиками и юридическими лицами превышают 22 млрд рублей. Банк, лишенный лицензии 7 марта 2019 года, занимал первое место в регионе по объему активов и обязательств. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Нацбанка республики Марат Кашапов.

«Роскомснаббанк занимал первое место в республике по размеру активов и объему обязательств перед вкладчиками. Банк имел на момент отзыва лицензии порядка 18 миллиардов рублей обязательств по вкладам и счетам физических лиц и около 4 миллиардов рублей обязательств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сказал Кашапов. Он уточнил, что большинство вкладов физлиц не превышают страховую сумму в 1 млн 400 тыс. рублей.

ЦБ отозвал лицензию у ​Роскомснаббанка Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении Роскомснаббанка.



Председатель Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин сообщил, что аффилированный с банком застройщик не должен испытать проблем с исполнением обязательств перед дольщиками. «Общий объем нереализованных квартир и коммерческих площадей составляет порядка 5 миллиардов рублей, необходимый объем средств для завершения строительно-монтажных работ по объектам составляет 2,8 миллиарда рублей», — сказал он, уточнив что девелопер ведет строительство четырех жилых комплексов, объем жилых помещений составляет примерно 166 тыс. кв. м.

В соответствии с приказом Банка России в Роскомснаббанк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.