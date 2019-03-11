Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,19% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,93 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% — до отметки 1 174,83.

«На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция, а индекс Мосбиржи последние три с половиной недели держится в узком диапазоне 2 450—2 500 пунктов. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в середине диапазона. Сезон корпоративной отчетности в РФ пока проходит в позитивном ключе — прибыли многих компаний за прошлый год вышли на рекордные уровни, соответственно, инвесторы могут ориентироваться на рост дивидендных выплат. Данный фактор воспринимаем как среднесрочную поддержку для российского рынка», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.