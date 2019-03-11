В Москве 19 марта 2019 года ABBYY и информационно-аналитический проект Digital Enterprise проведут III конференцию о применении интеллектуальных технологий в банковских задачах. На мероприятии вы узнаете, как с помощью искусственного интеллекта ускорить обработку информации, привлекать и обслуживать больше клиентов, а также повышать доходы без увеличения штата сотрудников.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

• Цифровые работники в банковских операциях. Опыт применения интеллектуальных технологий в открытии счетов, обработке платежей, клиентской поддержке и других процессах.

• Чат-боты, машинное обучение и технологии обработки естественного языка для привлечения клиентов, повышения доходности бизнеса и оценки рисков.

• Интеллектуальная роботизация. Расширение возможностей RPA в работе с документами и данными в финансовых организациях.

• Цифровой банк будущего. Какие перспективные технологии будут использовать компании в ближайшие 2—3 года?

На мероприятии выступят начальник управления повышения эффективности в операционном департаменте Альфа-Банка Анастасия Изыкова, директор по цифровой трансформации департамента ИТ ВТБ, руководитель направления развития перспективных продуктов банка «Ак Барс» Ярослав Шуваев и другие.

Мероприятие пройдет в «Москва-Сити» по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15, башня «Меркурий», 40-й этаж, зал Mercury Space. Начало конференции — в 10:00.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на ее сайте .