В России есть регионы, где безработица среди молодых людей, выпускников учебных заведений 20—24 лет превысила 50%. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Смелов.

Он привел примеры: в Республике Саха (Якутия) безработица среди молодежи этого возраста достигла 73,8%, в Мурманской области — 62%, Астраханской — 54,7%, Хакасии — 54,5%, Смоленской области — 53,8%.



«Скорее всего, это говорит о том, что в этих регионах просто нет работы либо дипломы, полученные молодежью при обучении, никому не нужны», — считает Смелов.

В целом же по стране средний период поиска работы отличается от возраста к возрасту. И здесь позиции молодежи не самые плохие.

«Чем старше человек, чем дольше он ищет работу, — говорит эксперт. — Молодежь в возрасте 15—19 лет ищет работу в среднем два месяца. Выпускники 20—24 лет — три-четыре месяца. Если взять группу 20—30 лет, то средняя продолжительность — 5,6 месяца, 30—40 лет — 7,5 месяца, 40—50 лет — уже 8,2 месяца, 50—60 лет — 8,7 месяца, 60—70 лет и старше — в среднем девять месяцев».