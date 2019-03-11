Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило Международному инвестиционному банку долгосрочный рейтинг эмитента до «A-» с уровня «BBB+». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-2». Прогноз — «стабильный». Рейтинги выведены из-под наблюдения, куда они были помещены из-за пересмотра критериев.

Как поясняется в релизе агентства , МИБ усилил структуру управления, введя пропорциональную систему голосования, диверсифицировав акционеров и четко обозначив стратегию по расширению деятельности, включающую перенос штаб-квартиры. Агентство пересмотрело рейтинги в соответствии с обновленными критериями для многосторонних кредитных институтов.

Из сообщения S&P следует, что агентство улучшило оценку профиля внутренних рисков эмитента в связи с репозиционированием МИБа в качестве диверсифицированного европейского фининститута. Аналитики указывают на увеличение долей стран-членов как в ссудном портфеле, так и в оплаченном капитале банка, а также напоминают, что в декабре 2018 года было принято решение перенести штаб-квартиру МИБа из Москвы в Будапешт. Предполагается, что новая штаб-квартира заработает в этом году, а московский офис станет филиалом. По мнению экспертов, данные изменения помогут уменьшить опасения относительно влияния антироссийских санкций на деятельность банка, а также упростят ему доступ к фондированию.

Штаб-квартира Международного инвестиционного банка переедет в Будапешт Решение на высшем уровне было принято в сентябре 2018 года в Москве.

Вместе с тем концентрация акционеров и небольшой объем активов ограничивают оценки по МИБу. На четыре государства-акционера из девяти — Россию, Болгарию, Венгрию и Чехию — приходится 83% оплаченного капитала (остальными государствами в составе банка являются Куба, Монголия, Вьетнам, Словакия и Румыния).

В S&P уточняют, что банк рассчитывает увеличить базу акционеров на одну или две страны в ближайшие два года.



Профиль финансового риска МИБа оценивается как очень сильный, в частности благодаря очень хорошим показателям достаточности капитала и сильным показателям фондирования и ликвидности, указано в числе прочего в релизе.