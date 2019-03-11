Рост финансовых показателей и высокая дивидендная доходность бумаг Сбербанка вселили оптимизм в аналитиков российских инвесткомпаний. На днях банк опубликовал отчетность за февраль, увеличив чистую прибыль по РСБУ на 10% (год к году), при этом его маржа немного снизилась. Большинство аналитиков сделали ставку на рост акций крупнейшего банка страны.

Хотя с начала этого года котировки Сбербанка находятся в минусе: обыкновенные акции упали в цене на 5%, а «префы» потеряли около 3,5%. В понедельник, 11 марта, утром на торгах Московской биржи бумаги банка также находились в «красной зоне», снижение наблюдается с четверга, 7 марта.

Тем не менее, считают в «Финаме», на фоне роста прибыли госбанка и повышения выплат акционерам потенциал роста его акций составляет 30%, прогноз по привилегированным бумагам также позитивный. Аналитик инвесткомпании Наталья Малых советует инвесторам держать в портфеле бумаги Сбербанка, ожидая их роста на 12%. Еще оптимистичнее прогнозы у аналитиков БКС, которые оценивают потенциал бумаг до 62%. В «Уралсиб Брокере» прогнозируют рост акций банка в 91%, при этом не исключают, что в краткосрочной перспективе их стоимость может заметно снижаться. В частности, в перспективе месяца котировки могут просесть еще на 4%.

Ключевым вопросом для инвесторов остается уровень дивидендов, которые банк выплатит по итогам 2018 года. По оценкам аналитика компании «Уралсиб Брокер» Натальи Березиной, уровень выплат может составить 40% от прибыли, а дивидендная доходность — порядка 7% для обыкновенных акций и 8% — для «префов». Аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис считает, что инвесторам не стоит ждать закрытия сделки по продаже DenizBank до принятия решения о дивидендных выплатах. Он полагает, что банк может выплатить до 45% от прибыли, что соответствует дивидендной доходности на уровне 7—8% на горизонте трех-четырех месяцев. Это существенно выше средней доходности за 2017—2018 годы на уровне 5,4% и 5,6%, отмечает он.