Металлинвестбанк повысил ставки по ряду рублевых вкладов. «Максимальный доход» с выплатой процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 740 и 1 100 дней) открывается под 4,5—8% (ранее — под 4,5—7,6%), а с ежемесячной выплатой процентов (на 181, 367, 740 и 1 100 дней) — под 6,8—7,8% годовых (вместо 6,8—7,4%).

«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) оформляется под 6,5—7% годовых (до этого — под 6—6,4%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Управляемый» (на 367 дней) привлекается под 6,3—6,5% годовых (прежде — под 5,8—6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех вкладов — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены для «Управляемого» и «Пополняемого».